البورصة تحدد موعداً لاختتام جلسات 2020

2020/12/01 | 14:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادحددت البورصة، يوم 24 من الشهر الجاري، موعداً لختتام جلسات العام الجاري.

وقالت البورصة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "استناداً الى ما أقره مجلس المحافظين ولمناسبة قرب انتهاء السنة المالية 2020 ستكون اخر جلسة تداول لعام 2020 يوم الخميس الموافق 24/12/2020".

وأضاف البيان: "اول جلسة تداول لعام 2021 ستكون يوم الاحد الموافق 3/1/2021..".

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