مناطق عراقية تسجل إصابات محدودة لفيروس “اخطر” من كورونا خلال العام الحالي

2020/12/01 | 14:59 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 20 اصابة بمرض الايدز خلال العام 2020، فيما لفتت إلى اجتماع للجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا سيعقد في وقت لاحق من اليوم لتقييم الوضع الصحي.

وقال اسو حويزي المتحدث باسم وزارة الصحة في تصريحات صحفية، إن “اللجنة العليا لمواجهة كورونا وستقدم وزارة الصحة تقريرها حول تقييمها للوضع”.

وعن احتمال تاجيل اعادة فتح المدارس مرة اخرى بين حويزي “نحن مع العمل على تقليل الإصابات والأسباب التي تؤدي الى تقليل الإصابات”

وعن اليوم العالمي للإيدز وعدد الحالات المسجلة في الإقليم، قال المتحدث باسم وزارة الصحة: “هذا العام سجلنا 20 حالة بينهم 17 من الأجانب وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معهم”، مشيرا إلى أن “الثلاثة الآخرين فتم عزلهم وهم تحت المراقبة الطبية”.

وأعلن وزير صحة اقليم كوردستان سامان البرزنجي في 1 كانون الاول 2019 تسجيل 41 حالة لمرض الإيدز في الإقليم خلال 2019.

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