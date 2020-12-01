2020/12/01 | 15:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا لليوم الثلاثاء.

التالي

منذ ساعتين

وزيرة الهجرة تعلن موعد اطلاق منحة الطوارئ للنازحين

منذ 5 ساعات

الرافدين يعلن اجراءاته القانونية بحق متلكئي قروض السيارات

منذ 16 ساعة

الهجرة تعلن خلو كركوك من مخيمات النازحين

منذ 16 ساعة

خلية الازمة الصحية تصدر عددا من القرارات بشان جائحة كورونا

منذ 17 ساعة

صحة الرصافة تبين التوزيع الجغرافي للإصابات الـ “135” المسجلة اليوم

منذ 18 ساعة

الاعلام الرقمي: قانون جرائم المعلوماتية تجاهل جريمة تسريب بيانات المستخدمين

منذ 19 ساعة

صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للاصابات الـ 419 المسجلة اليوم

منذ 20 ساعة

الزراعة تعلن وصول كميات التمور المصدرة إلى 130 الف طن

منذ 21 ساعة

التعليم توجه بتكثيف إجراءات الدراسة المدمجة وتحدد يومين للتدريب العملي والتطبيقي والسريري

منذ 22 ساعة

الصحة تعلن تنفيذ تسع مستشفيات في ديالى

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 2218 اصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 2218 اصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).