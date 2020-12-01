2020/12/01 | 15:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اعادة عجلتين الى الجانب السوري محملتين بمادة الحديد في منفذ القائم الحدودي.

وذكرت الهيئة في بيان ان “منفذ القائم الحدودي في محافظة الأنبار، اعاد عجلتين محملتين بمادة (الحديد شخاطة) بوزن إجمالي (90طن) إلى الجانب السوري عبر معبر البوكمال الحدودي”.

واضافت ان “ذلك جاء بسبب فشل المادة وعدم مطابقتها للفحص المختبري للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية”.

التالي

منذ ساعة واحدة

العمليات المشتركة: البدء بتنفيذ خطة إعادة انتشار القوات الأمنية في سنجار

منذ ساعتين

اعتقال متهمين اثنين بقضايا السرقة في بغداد

منذ ساعتين

القبض على عصابة تبتز المواطنين بذريعة صدور مذكرات قبض بحقهم في كركوك

منذ 3 ساعات

النزاهة: ضبط منتحلة صفة محامية متلبسة بتعقيب معاملات بمؤسَّساتٍ رسميَّة في البصرة

منذ 4 ساعات

القبض على إرهابي انتحاري في نينوى

منذ 4 ساعات

استقدام مسؤولين سابقين على خلفية تهمة الإضرار بالمال العام في ديالى

منذ 7 ساعات

ضبط ادوية بشرية بحوزة مسافرين اجانب في كمرك مطار البصرة

منذ 15 ساعة

مكافحة الارهاب يعلن تفاصيل عملية استهدفت احد الكهوف في جبال مخمور

منذ 21 ساعة

عمليات البصرة: التجاوز على الهيئات والكوادر العاملة ضمن إطار الدولة مرفوض

منذ يوم واحد

القبض على قاتل زوجة عمه بعد ساعات من ارتكابه جريمته في بغداد

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة عجلتين الى الجانب السوري محملتين بمادة الحديد في منفذ القائم الحدودي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعادة عجلتين الى الجانب السوري محملتين بمادة الحديد في منفذ القائم الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).