2020/12/01 | 15:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برعاية برلمانية وحكومية.. اجتماع "لم الشمل" بين رعد حمودي وسرمد عبد الإله مساء اليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/01 | 15:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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