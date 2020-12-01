2020/12/01 | 15:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التأجيل يلوح في الأفق.. المفوضية تدعو الكاظمي لإرجاء الانتخابات "المبكرة" إلى أيلول 2021 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/01 | 15:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التأجيل يلوح في الأفق.. المفوضية تدعو الكاظمي لإرجاء الانتخابات "المبكرة" إلى أيلول 2021 ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التأجيل يلوح في الأفق.. المفوضية تدعو الكاظمي لإرجاء الانتخابات "المبكرة" إلى أيلول 2021 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).