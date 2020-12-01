الكاظمي يجدد التزامه بموعد اجراء الانتخابات

2020/12/01 | 15:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

جدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، التزامه باجراء الانتخابات خلال شهر حزيران عام 2021.

ونقل المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان له، اليوم (1 كانون الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي: "حددنا السادس من حزيران القادم موعداً للانتخابات، ومصرون على المضي قدما لإنجاح الانتخابات المبكرة في هذا التاريخ".

واضاف ان "مفوضية الانتخابات بحاجة الى دعم جهودها، وتذليل كل العقبات أمام احتياجاتها من الوزارات وتجنيبها الإجراءات البيروقراطية والروتينية، لأجل إنجاح عملها".

A.Sh

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