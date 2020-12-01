الداخلية تعلن القبض على أخطر عصابات سرقة العجلات في بغداد

2020/12/01 | 15:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بيان:

حسب توجيهات وزير الداخلية..



مكافحة اجرام بغداد تلقي القبض على عصابة لسرقة العجلات ===========حسب توجيهات وزير الداخلية السيد "عثمان الغانمي" بملاحقة العصابات الإجرامية التي تحاول العبث بأمن المواطنين، فقد تمكنت مفارز مكافحة اجرام بغداد من القبض على عصابة خطرة تمتهن سرقة العجلات الحديثة نوع " كيا - بنگو" من خلال اسلوب إجرامي منظم وغير معهود.

وجاءت هذه العملية بعد متابعة مستمرة وتشكيل فريق مختص نجح في القبض على أفراد هذه العصابة التي تبين أن اثنين من عناصرها من ارباب السوابق، وقد اعترفوا بسرقة العديد من العجلات من النوع ذاته، وقد صدقت اقوالهم بالاعتراف، واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اصولياً...................المكتب الاعلامي لوزير الداخلية

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