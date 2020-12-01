2020/12/01 | 15:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

كشفت تقارير صحفية عن قرار جديد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بشأن إقامة بطولة دوري أبطال آسيا "موسم 2021".

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن:" الاتحاد الآسيوي أبلغ الاتحادات المحلية بأن النسخة الجديدة من البطولة، لن تقام قبل شهر نيسان المقبل.

ويشارك العراق بمقعد ونصف المعقد ببطولة إبطال آسيا.

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