2020/12/01 | 15:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تسجل أكثر من 2000 اصابة بكورونا و48 حالة وفاة بعموم البلاد

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