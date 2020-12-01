انتحار امرأة غربي الحلة

2020/12/01 | 15:17 - المصدر: وكالة نينا

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الحلة/نينا/أقدمت فتاة في الخامسة والعشرين من عمرها على الانتحار بشنق نفسها داخل منزلها في منطقة عوفي التابعة لناحية ابي غرق غربي الحلة اليوم الثلاثاء.وقال مصدر في شرطة بابل"أن بلاغا وصل إلى شرطة ناحية أبي غرق يفيد بالعثور على جثة فتاة في الخامسة والعشرين من عمرها مشنوقه داخل منزلها.واضاف أن الشرطة نقلت الجثة إلى الطبابة العدلية وان تحقيقا فتح بالحادث"./انتهى

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