حريق يلتهم محالا تجارية للبيع بالجملة شمالي الحلة

2020/12/01 | 15:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحلة/نينا/التهم حريق كبير محالا تجارية للبيع بالجملة في قضاء المحاويل شمالي الحلة اليوم الثلاثاء مما أدى إلى تدمير المحال.وقال مصدر في شرطة قضاء المحاويل"أن حريقا كبيرا اندلع في محال مجمع المختار لتجارة الجملة للمواد الغذائية والمنزلية في قضاء المحاويل شمالي الحلة اليوم الثلاثاء مما أدى تدمير معظم المحلات التجارية قبل أن تتمكن قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق.واضاف أن الشرطة لم تسجل أية إصابات وأن تحقيقا فتح بالحادث لمعرفة أسباب الحريق"./انتهى

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