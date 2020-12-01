نائب عن الفتح: اللجان المسؤولة عن متابعة الانسحاب الأمريكي تعمل بصورة بطيئة جداً

2020/12/01 | 15:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} رأى النائب عن تحالف الفتح وعضو لجنة العلاقات الخارجية، عامر الفايز ،الثلاثاء، إن اللجان الفنية المسؤولة عن متابعة الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق، تعمل بصورة بطيئة جدا.

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