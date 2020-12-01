القبض على عصابة تسرق السيارات في بغداد بأسلوب غير معهود {صور}

2020/12/01 | 15:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} تمكنت مفارز مكافحة اجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، من القبض على عصابة خطرة تمتهن سرقة العجلات الحديثة نوع " كيا - بنگو" من خلال اسلوب إجرامي منظم وغير معهود.

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