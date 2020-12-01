الكاظمي: مصرون على المضي قدماً لإنجاح الانتخابات بالسادس من حزيران 2021

2020/12/01 | 15:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، إصراره على المضي قدماً لإنجاح الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد في السادس من حزيران المقبل 2021.

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