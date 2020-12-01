2020/12/01 | 15:20 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، إصراره على المضي قدماً لإنجاح الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد في السادس من حزيران المقبل 2021.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: مصرون على المضي قدماً لإنجاح الانتخابات بالسادس من حزيران 2021
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: مصرون على المضي قدماً لإنجاح الانتخابات بالسادس من حزيران 2021
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: مصرون على المضي قدماً لإنجاح الانتخابات بالسادس من حزيران 2021 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).