رئيس الوزراء العراقي: 6 يونيو المقبل موعد إجراء الانتخابات المبكرة

2020/12/01 | 15:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إنه تم تحديد يوم 6 يونيو / حزيران القادم، ليكون موعداً للانتخابات المبكرة.وأضاف الكاضمي، خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، وفقا لما نشره المكتب الإعلامي للمجلس، أن هناك …

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