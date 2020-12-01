تسجيل 389 إصابة جديدة و23 وفاة بكورونا في كردستان

2020/12/01 | 15:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزراة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 389 إصابة جديدة و23 وفاة بفيروس كورونا.وذكرت صحة الاقليم في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الإصابات الـ389 الجديدة توزعت في (أربيل 91، السليمانية 93، دهوك 170، حلبجة 14، كرميان 20، رابرين 1)”.وأشارت الى “تسجيل 325 حالة شفاء جديدة (أربيل …

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