السويد تسمح للاعبي الجمباز باختيار فئة المنافسة دون الالتزام بجنس المولد

2020/12/01 | 15:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغضّ النظر عن الجنس، بات يتسنّى لهواة الجمباز في السويد اختيار الفئة التي يريدون المشاركة فيها، أكانت للذكور أم للإناث، بما في ذلك خلال المسابقات الوطنية لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر، بحسب ما أعلن الاتحاد السويدي للجمباز.

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