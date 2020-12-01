2020/12/01 | 15:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، تقديم طلب رسمي لرئاسة مجلس النواب لاستجواب محافظ البنك المركزي.وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان، في تصريح صحفي: ان “الايام المقبلة ستشهد استجواب داخل مجلس النواب لمحافظ البنك المركزي”، مشيراً الى ان “اللجنة المالية قدمت طلباً رسميا لرئاسة البرلمان لاستجواب المحافظ”.واوضح ذبيان، ان “محافظ البنك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية تعلن تقديم طلبا لاستجواب محافظ البنك المركزي المركز الخبري الوطني.

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