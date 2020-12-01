2020/12/01 | 15:25 - المصدر: سفن سكاي

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموقف الوبائي لكورونا : تسجيل 2218 اصابة و 1896 شفاء و 48 حالة وفاة 7 SKY TV.

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