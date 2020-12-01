منظمة الصحة العالمية توجه سكان قارة معينة بـ”الاستعداد التام” لقضية تتعلق بكورونا

2020/12/01 | 15:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

دعت منظمة الصحة العالمية، الدول الإفريقية إلى الاستعداد بنشاط لتطعيم سكانها ضد فيروس (كورونا) المستجد.

ولفتت المنظمة الدولية في هذا السياق، إلى أن أقل من نصف بلدان القارة، حددت السكان ذوي الأولوية للتلقيح، وأقل من ربع بلدانها لديه خطط تمويل اللقاحات، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال بيان صحفي صادر عن منظمة الصحة العالمية، نُشر في جنيف: إن القارة الإفريقية في الوقت الحالي “بعيدة عن الاستعداد” للتطعيم ضد (كوفيد- 19)، والذي يراد منه أن يكون أكبر حملة تحصين في تاريخ القارة.

وتعتقد المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، ماتشيديسو مويتي، أن القارة يتوجب عليها أن “تكثف الاستعدادات على وجه السرعة” لمثل هذه الحملة.

وتعمل منظمة الصحة العالمية حاليًا مع الشركاء حول كيفية تحصين إفريقيا من خلال آلية (COVAX) الدولية، التي تم إقامتها لتوفير اللقاحات لجميع البلدان بطريقة منصفة.

ومن المفترض أنه من خلال هذه الآلية الدولية، سيتمكن 20٪ من سكان القارة من الحصول على الحماية من فيروس (كورونا) في المرحلة الأولية.

ووفقاً لتحليل منظمة الصحة العالمية، فإن 49٪ فقط من البلدان الإفريقية، حتى الآن “حددت المجموعات السكانية ذات الأولوية للتلقيح”، في حين أقامت 44٪ فقط من البلدان “هياكل تنسيق”.

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