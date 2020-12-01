قضاء الفلوجة يتصدر الموقف الوبائي في الأنبار

2020/12/01 | 15:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت دائرة صحة محافظة الأنبار، الثلاثاء، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.



وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 كانون الأول 2020)، إن "الإصابات الـ37 الجديدة التي سجلت هذا اليوم في محافظة الانبار توزعت على النحو التالي":

قضاء الرمادي ١٠

قضاء الفلوجة ١١

قضاء الخالدية ١

قضاء العامرية ٢

قضاء القائم ١

قضاء الگرمة ٢

قضاء هيت ٥

ناحية البغدادي ١

قضاء الرطبة ٤

الشفاء ٣٣

وتابع، "في الوقت الذي تؤكد فيه دائرة صحة الانبار استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم فإنها تدعو جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الأنبار، وتجنب التجمعات، وعدم إقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات، والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الأنبار او مراجعة أقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، في وقت سابق اليوم، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 كانون الأول 2020)، إن "كوادرنا سجلت 2218 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تماثل 1896 مصابا إلى الشفاء، وتوفي 48 مصابا، خلال الـ24 ساعة الماضية".

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