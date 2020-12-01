التلفزيون التربوي: 4 ملايين طالب سجلوا الدخول لمنصة نيوتن

2020/12/01 | 15:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريركشف التلفزيون التربوي التابع لوزارة التربية، عن تسجيل نحو أربعة ملايين طالب الدخول إلى منصة "نيوتن"، منذ انطلاقها في شهر آذار/مارس الماضي.

وقال مدير التلفزيون التربوي بوزارة التربية أحمد عادل المالكي في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "وزارته اتاحت استخدام المنصة عبر حسابات مؤمنة غير قابلة للاختراق، إضافة إلـى أن منصة العراق الإلكترونية غير قابلة للاختراق أيضًا لكونها بنيت على برامجيات تعتمد في تهيئتها على أرقام الهاتف المحمول الذي يعد أكثر أمانًا فـي تسجيل الحساب واتاحته للاستخدام عبر المنصة".

وبـيّن أن "وزارة التربية غير قـادرة على إقامة دورات تدريبية بالعمل على المنصات الإلكترونية لجميع الموظفين من المعلمين والمدرسين في وقت قصير لإكمال تسجيل المنهاج بطريقة فيديوية لهم".

وأفاد المالكي بأن "وزارته عملت على إدخال أعـداد منهم في دورات تدريبية للعمل على المنصات الالكترونية في ظل جائحة كورونا"، مشيرًا إلى "وجود مناهج مؤرشفة تم تسجيلها مسبقًا ورفعت عبر منصة نيوتن الإلكترونية".

وأضاف أن "التلفزيون التربوي أعـد جـدولًا بتسجيل الــدروس عبر منصة العراق التربوية التي تختلف فـي تطبيقاتها عـن نظيرتها نـيـوتـن التي اثـبـتـت نجاحًا فــي تسجيل الدخول ومرونة بالاستخدام".

وكانت وزارة التربية أعلنت عن إطلاق قناتين تربويتين لبث الدروس المسجلة لتغطية جميع المراحل الدراسية بالبث الـيـومـي لـدعـم التعليم المـدمـج المعتمد خلال العام الدراسي الحالي.

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