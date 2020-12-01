ضبط أكثر من 6 كغم من مادة الترياق المخدرة مخبأة داخل ملابس نسائية بمطار أربيل الدولي

2020/12/01 | 15:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت قوات الامن في إقليم كردستان من احباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر مطار أربيل الدولي.

مديرية مكافحة المخدرات التابعة لقوات الآسايش قالت في بيان ارفقته بصور عن العملية، ان منتسبيها في مطار أربيل ضبطوا ستة كيلوغرامات وأربع مئة غرام من مادة الترياق المخدرة كانت مخبأة داخل افرشة وملابس نسائية، كانت معدة للتهريب من خلال شركة تعمل في مجال النقل الى خارج البلاد.

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