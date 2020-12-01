العراق يعلن قيمة إيراداته النفطية لشهر تشرين الثاني المنصرم - عاجل

2020/12/01 | 15:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التفط العراقية ، تعلن عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضيواوضحت الوزارة في بيان رسمي "بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (81) مليونا (262) الفا و( 376 )برميلاً ، بايرادات بلغت قرابة (3) مليار و(394) مليونا و (988 ) الف دولار".واشارت الاحصائية الى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة (78) مليون و(190) الف و (444) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 2) مليونا و( 819) الفا و( 169 ) برميلا والكميات المصدرة إلى الاردن بلغت ( 252) الف و(763) برميل".

واوضحت ان "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ ( 2 ) مليون و( 709) الف برميل ، ومعدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 41.778 ) دولارا".

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