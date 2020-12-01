سنجار.. الأمن الاتحادي يتسلم جميع المقرات العسكرية بالقضاء من قوات ’’اليبشة’’

2020/12/01 | 15:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوىتسلمت قوات الامن الاتحادي، اليوم الثلاثاء، جميع المقرات العسكرية التابعة لقوات ’’البيشة’’، في اولى خطوات تنفيذ اتفاق سنجار.وقال مصدر أمني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "قضاء سنجار، شهد اولى خطوات نجاح اتفاق أربيل- بغداد، بخصوص قضاء سنجار، حيث سلمت القوات المكلفة بحماية الايزيديين (اليبشة)، جميع مقراتها العسكرية الى الجيش والشرطة المحلية، وعناصر الأمن الوطني".واضاف ان "هناك توجيهات صدرت برفع العلم العراقي فقط على المباني الحكومية في القضاء".

و أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، شروع عمليات غرب نينوى بتنفيذ خطة إعادة الانفتاح للقوات الأمنية في قضاء سنجار.وذكرت العمليات في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه " بإشراف مباشر مِن قيادة العمليات المشتركة، شرعت قيادة عمليات غرب نينوى، فجر اليوم، بتنفيذ خطة إعادة الانفتاح للقوات الأمنية في مركز قضاء سنجار، حيث تضمنت إعادة توزيع الواجبات والمسؤوليات لتحقيق الامن والاستقرار وتهيئة البيئة والمناخ الملائم لعودة النازحين كافة الى مناطقهم داخل القضاء".وأضافت، أنه "تستمر القوات الأمنية بإجراءاتها لتحقيق كامل الامن والاستقرار في قضاء سنجار ووحداته الإدارية".

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