الكاظمي يعلن موعد الانتخابات المبكرة في العراق

2020/12/01 | 15:48 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مكتب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، موعد الانتخابات المبكرة في 6 يونيو المقبل.وذكر بيان صادر عن مكتب الكاظمي، تشديده على ضرورة العمل على إنجاح الانتخابات المبكرة في العراق.

كان الكاظمي، زار أمس الاثنين، مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.



واطلع على مجريات الاستعدادات التي اتخذتها المفوضية، لتأمين إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، في السادس من يونيو القادم.كما تابع، مجريات جهود المفوضية في السعي لتذليل كل المعوقات التي قد تواجه العملية الانتخابية، ووجه الأجهزة الحكومية المعنية بتذليل هذه العقبات قدر تعلّق الأمر بها.وشدد على أهمية إقرار مجلس النواب قانون تمويل الانتخابات، لأجل إتاحة الوقت الكافي أمام المفوضية لإتمام الجوانب الفنية والتنفيذية وإنجاحها.وأكد أيضا أهمية أن توافق الإجراءات المرافقة للعملية الانتخابية القانون، ولتأمين نجاحها وللحفاظ على نزاهتها، ولأجل أن تكون العملية الانتخابية القادمة معبّراً حقيقياً عن إرادة الشعب العراقي واختياراته الحرّة.إلى ذلك، أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، أنها قطعت شوطاً كبيراً في عمليتي تسجيل الناخبين بايومتريّاً وتوزيع بطاقة الناخب البايومترية.وذكر بيان للمفوضية أنها" تعمل جاهدة على تأمين مستلزمات عملية تحديث سجل الناخبين،"مبينا أن "مجلس المفوّضين صدق على نظام اعتماد مراقبي الانتخابات المحليّين والدوليّين، ونظام وكلاء المرشّحين والأحزاب والتحالفات والحملات".وأضاف البيان أن"تنمية العملية الديمقراطية واستدامتها في العراق، تتطلب من مفوضية الانتخابات بذل جهود استثنائية مضاعفة، بغية إجراء الانتخابات البرلمانية المبكّرة.

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