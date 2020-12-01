{الفرات نيوز} تنشر نص آلية قروض المشاريع ومن دون فائدة

2020/12/01 | 15:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء آلية الإقراض لمبادرة البنك المركزي، لمنح القروض للمشاريع من دون فائدة.

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