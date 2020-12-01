2020/12/01 | 15:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

سجلت قيمة “البيتكوين”، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مستوى تاريخيا حيث تجاوزت لفترة وجيزة مستوى 19900 دولارا.

وفقا لبيانات منصة Coindesk، المختصة في العملات المشفرة، فقد جرى تداول “البيتكوين” عند الساعة 14:10 بتوقيت موسكو، عند 19919.38 نقطة، بزيادة نسبتها 6.85%.

لكن عملة “البيتكوين” تراجعت بعد ذلك إلى مستوى 19404 دولارات.



انتهى25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملة “البيتكوين” تبلغ مستوى تاريخيا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملة “البيتكوين” تبلغ مستوى تاريخيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).