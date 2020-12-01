2020/12/01 | 15:53 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نادية مراد: كورونا ينعش سوق الاتجار بالنساء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/01 | 15:53.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادية مراد: كورونا ينعش سوق الاتجار بالنساء) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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