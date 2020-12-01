سجلها قبل ساعات من وفاته.. تفاصيل رسالة صوتية من مارادونا

2020/12/01 | 15:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وسائل إعلام عن آخر رسالة صوتية لأيقونة كرة القدم، دييغو مارادونا، والتي سجلها قبل ساعات من وفاته.

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