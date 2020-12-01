أوامر بول بريمر المائة والغزو الإقتصادي - الديموقراطيّ العظيم

2020/12/01 | 15:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

من بين أكثر من 100 "أمر" أو تشريع، قام بول

بريمر بإصدارها خلال مدّة حكمه القصيرة

للعراق، بإعتبارهِ "مَلِكاً" ومديراً

لسلطة الإئتلاف، لا يهمّني هنا سوى

"الأمران" المرق

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