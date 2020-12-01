إصابة رئيس حماس في غزة بكورونا

2020/12/01 | 15:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن متحدث باسم حركة حماس الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إصابة رئيس الحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار بفيروس كورونا المستجد.

وقال حازم قاسم، إن السنوار 58 عاماً “يتبع نصائح الجهات الصحية وإجراءات الوقاية، هو في صحة جيدة ويتابع عمله مثل المعتاد”.

وأصبح السنوار، رئيس جهاز أمن حماس السابق، رئيسا للحركة في غزة في 2017، بعد ستة أعوام من الإفراج عنه في صفقة لتبادل السجناء مع إسرائيل بعد أكثر من 20 عاما في السجن.

وسجل قطاع غزة أكثر من 21 ألف إصابة بفيروس كورونا، بينها 111 وفاة، معظمها منذ أغسطس (آب)، في ظل مخاوف من تفش أوسع في القطاع المكتظ بالسكان الذي يسكنه مليونا شخص.

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