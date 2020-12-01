التعادل الايجابي يحسم لقاء النفط والديوانية في ممتاز الكرة

2020/12/01 | 15:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد.

حسم التعادل الايجابي بهدف لمثله مباراة النفط والديوانية ضمن مباريات الاسبوع السادس من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

وافتتح النفط التسجيل اولاً عن طريق اللاعب موسى عدنان في الدقيقة الثامنة، لينتهي الشوط الاول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني، استطاع الديوانية ان يعدل النتيجة عن طريق اللاعب عبد الله خلف في الدقيقة 78.

وبهذا التعادل وصل النفط الى النقطة التاسعة في المركز الثالث، بينما وصل الديوانية الى النقطة الثامنة في المركز الثامن.



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