الكوت والشرطة يحصدان العلامة الكاملة في دوري اليد الممتاز

2020/12/01 | 16:04 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

انطلقت منافسات الجولة الاولى من الدوري العراقي بكرة اليد، اليوم الثلاثاء، بإقامة مواجهتين.

وحقق فريق الكوت الفوز على فريق ديالى بنتيجة 27-29 في المباراة التي اقيمت على قاعة نادي السليمانية.

وفي ثاني المباريات، حقق فريق الشرطة الفوز على فريق القاسم بنتيجة 19-34 على قاعة المرحوم لطيف.

يذكر ان دوري اليد يقام ايضاً من دون جمهور وتأجل انطلاقه اكثر من مرة بسبب ظروف جائحة كورونا.



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