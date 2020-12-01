أكبر أخطاء مقتدى في مسيرته السياسية - أدهم الكربلائي

2020/12/01 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أدهم_الكربلائي أخطاء؟من أفظع الأخطاء عند الحديث عن مقتدى، هذه الظاهرة الكارثة، أن نسمي ما اقترفته وتقترفه يداه الآثمتان وما اتخذه عقله المختل من قرارات، بالأخطاء، فمسيرته خطايا وجرائم وتقلبات وتخبط مجنون سادي.لكني اليوم لا أريد الكلام عن خطاياه وآثامه وجرائمه، بل عن خطأ فظيع ارتكبه.تاريخ خطئه الذي أريد أن أتناوله في هذه المقالة يعود إلى ٠-;-٣-;-/٠-;-١-;-/٢-;-٠-;-٢-;-٠-;-.



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