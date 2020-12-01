سُعَارُ الحروبِ السرمديةِ - مصعب قاسم عزاوي

2020/12/01 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية مع مصعب قاسم عزاوي فريق دار الأكاديمية: كيف تنظر إلى واقع انتشار الحروب في غير بقعة من العالم بشكل تكاد الخارطة الكونية تتحول فيه إلى تجمع من البقع الملتهبة المتقرحة؟مصعب قاسم عزاوي: التوصيف الأكثر دقة من الناحية الوظيفية هو أن معظم تلك الحروب هي حروب تنفيسية تكيفية، وناتج طبيعي لحالة التوازن المختل الناجم عن مفاعيل الهيمنة على المستوى الكوني.





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