توقعات بعودة الاقتصاد العالمي لمستويات ما قبل الجائحة في 2021

2020/12/01 | 16:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عودة الاقتصاد العالمي إلى مستويات ما قبل وباء كورونا بحلول نهاية العام المقبل.

وأرجعت المنظمة السبب في ذلك إلى أن اللقاحات قد تساعد في دفع الانتعاش، لكن من المرجح أن يكون نموا متفاوتا.وتوقعت نمو الاقتصاد العالمي 4.2% في العام المقبل على أن يتراجع النمو إلى 3.7% في عام 2022، بعد أن انكمش 4.2% هذا العام.تعاف متفاوتقال كبير اقتصاديي المنظمة لورانس بون: “الوضع لا يزال صعبا.



لا نزال في خضم أزمة الجائحة، ما يعني أن السياسات لا يزال أمامها الكثير لفعله”.وأوضحت المنظمة أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي بشكل عام سيعود إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول نهاية 2021 بقيادة تعاف قوي في الصين.لكن ذلك تكمن تحته اختلافات واسعة بين الدول، إذ من المتوقع أن يظل الناتج في كثير من البلدان أقل من مستويات ما قبل الأزمة بنحو خمسة بالمئة في 2022.المنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي منتدى للسياسات مقرها باريس قلصت توقعاتها في سبتمبر/أيلول بعد أن ضربت موجة ثانية من الإصابات أوروبا والولايات المتحدة، إذ توقعت انكماشا عالميا 4.5% قبل تعاف 5% في 2021.



ولم تصدر توقعات للعام 2022 آنذاك.

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