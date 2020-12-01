الصين تدعو الولايات المتحدة لتصحيح “خطأها”!

2020/12/01 | 16:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..دعت الصين، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة إلى “تصحيح خطأها، ورفع جميع العقوبات غير القانونية عن شركاتها”، وذلك بعد أن فرضت واشنطن عقوبات جديدة تتعلق بفنزويلا، وتستهدف شركة صينية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، إن الصين تدعم جهود فنزويلا للدفاع عن سيادتها، وتعارض إساءة استخدام العقوبات الدولية.وأشارت ينغ إلى […]

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