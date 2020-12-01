النفط العراقية تعلن إيرادات تشرين الثاني

2020/12/01 | 16:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (81) مليونا (262) الفا و( 376 )برميلاً ، بايرادات بلغت قرابة (3) مليار و(394) مليونا و (988 ) الف دولار", مشيرة الى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة (78) مليون و(190) الف و (444) برميلا".

واضاف، أن "الايرادات من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة ( 2) مليونا و( 819) الفا و( 169 ) برميلا والكميات المصدرة إلى الاردن بلغت ( 252) الف و(763) برميل .



، ان المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ ( 2 ) مليون و( 709) الف برميل، وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 41.778 ) دولارا .



يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري".

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