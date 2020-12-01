قوباد طالباني: وفد من حكومة الاقليم يتوجه الى بغداد قريبا

2020/12/01 | 16:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، وفدا بريطانيا رفيع المستوى تألف من جيمس كليفلي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا وستيفن هيكي السفير البريطاني في العراق.

وخلال اللقاء، أعرب جيمس كليفلي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا عن رغبة بلاده لتوسيع العلاقات مع اقليم كورستان على الصعيد الثقافي، السياحي، والتجاري، من جانبه رحب قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان بطروحات كليفلي معربا عن استعداده للتعاون والتنسيق.

وحول العلاقات بين اربيل وبغداد، اشار طالباني الى استعداد حكومة اقليم كوردستان لحل جميع المسائل العالقة بين الجانبين وفق الدستور، مشيرا الى ان الحكومة اتخذت قرار ارسال وفد من حكومة الاقليم الى بغداد لهذا الغرض.

من جانبه اعرب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا عن دعمه لحكومة اقليم كوردستان واستعداد بلاده لتقديم المساعدة الاقليم وبغداد لحل المشاكل العالقة بين الجانبين، مبينا ان عدم حل المشاكل بين اربيل وبغداد تكون تتسبب بعدم الاستقرار في العراق والمنطقة.

وأكد كليفلي، على عدم جعل قضية الموازنة ورواتب موظفي اقليم كوردستان كمسألة سياسية، وضرورة ان تستخدم الاطراف العراقية هذا الموضوع كورقة سياسية ضد اقليم كوردستان.

PUKmedia ترجمة‌

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