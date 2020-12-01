مكافحة إجرام بغداد تلقي القبض على عصابة لسرقة العجلات

2020/12/01 | 16:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على عصابة لسرقة العجلات في العاصمة.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على عصابة خطرة تمتهن سرقة العجلات الحديثة نوع (كيا – بنگو) من خلال أسلوب إجرامي منظم وغير معهود”.وأوضح البيان، ان “العملية …

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