بالصور.. انطلاق بطولة اندية العراق لكرة اليد في السليمانية

2020/12/01 | 16:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت اليوم الثلاثاء، بطولة الدوري الممتاز لاندية العراقي بكرة اليد في مدينة السليمانية.

البطولة انطلقت بمشاركة 10 اندية رياضية للعبة، وتستمر 6 ايام للفترة من الاول من شهر تشرين الثاني الحالي والى الـ 6 من الشهر نفسه، بمشاركة اندية (الجيش، الشرطة، الفتوة، الدغارة، الكوت، كربلاء، اللسليمانية، القاسم، ديالى، وبلدية البصرة).

البطولة تتضمن تجمعين اثنين للأندية، وتجري في كل يوم 3 مباريات على قاعات نادي السليمانية الرياضي، وفي اطار الدوري تغلب نادي الشرطة في اولى مبارياته امام القاسم بنتيجة 39 مقابل 19 هدفا.

فيما يلاقي الجيش نادي الفتوة في مباراة توصف بالقوية، ولاحقا سيلاعب السليمانية نادي الدغارة.

PUKmedia هريز جمال‌

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