2020/12/01 | 16:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 9 دقیقة

399 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

لليوم الثامن على التوالي، لم تسجل السلطات الصحية المختصة في محافظة ديالى أي حالة وفاة جديدة مرتبطة بجائحة كورونا، حيث كانت آخر حالة وفاة سجلتها وزارة الصحة في 23 تشرين الثاني الماضي.

اما إصابات كورونا في محافظة ديالى فقد سجلت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، (1 كانون الاول 2020)، 270 حالة جديدة، فيما تماثلت 94 حالة أخرى للشفاء من الوباء خلال 24 ساعة الماضية.

وبلغ عدد الاصابات الكلي منذ تفشي الجائحة في العراق 554767، في حين بلغت حالات الشفاء الكلية 484570، اما الوفيات فقد بلغت 12306، وفق آخر احصائية لوزارة الصحة العراقية.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تسجل 'صفر وفيات' بكورونا لليوم الثامن تواليا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تسجل 'صفر وفيات' بكورونا لليوم الثامن تواليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).