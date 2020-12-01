الكعبي: قانون جرائم المعلوماتية سيشّرع لحماية المواطن وحفظ خصوصيته

2020/12/01 | 16:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بين النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، ان قانون جرائم المعلوماتية بتعديله النيابي سيشّرع لحماية المواطن وحفظ خصوصيته وتأمين معلوماته الالكترونية.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الكعبي ترأس جلسة نقاشية تحت عنوان (جرائم المعلوماتية بين النص الحكومي والتعديلات النيابية) بمشاركة رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية …

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