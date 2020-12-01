2020/12/01 | 16:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي.وذكرت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (81) مليونا (262) الفا و( 376 )برميلاً ، بايرادات بلغت قرابة (3) مليارات و(394) مليونا و (988 ) الف دولار".وأشارت الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة (78) مليون و(190) الف و (444) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 2) مليونا و( 819) الفا و( 169 ) برميلا والكميات المصدرة إلى الاردن بلغت ( 252) الف و(763) برميلا".وبينت ان "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ مليوني و( 709) الف برميل" ، مبينة ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 41.778 ) دولارا"./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط : ايرادات الشهر الماضي بلغت قرابة أكثر من 3 مليارات دولار) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط : ايرادات الشهر الماضي بلغت قرابة أكثر من 3 مليارات دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).