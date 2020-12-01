الانضباط تعاقبُ مشرف فريق أمانة بغداد ولاعباً في الجوية

2020/12/01 | 16:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} قررتْ لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية، الثلاثاء، معاقبةَ مشرف فريق أمانة بغداد، احمد عزت الموسوي، ولاعب فريق القوة الجوية، حسين جبار، على خلفية أحداث مباراة الفريقين التي اقيمت ضمن مباريات الجولة الخامسة في ملعب كربلاء الدولي.

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