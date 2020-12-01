2020/12/01 | 16:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عقد قائد شرطة ديالى التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة اللواء حامد خليل الشمري، الثلاثاء، مؤتمرا امنيا موسعا حضره مدراء اقسام الشرطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد شرطة ديالى يشدد بتنفيذ جميع اوامر القبض ومصادرة الاسلحة غير المرخصة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد شرطة ديالى يشدد بتنفيذ جميع اوامر القبض ومصادرة الاسلحة غير المرخصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).