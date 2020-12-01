2020/12/01 | 16:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الجنيه الإسترليني أعلى 1.34 دولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى في 3 أشهر، بدعم آمال التوصل لاتفاق بشأن البريكست.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإسترليني يتجاوز 1.34 دولار لأول مرة منذ سبتمبر) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإسترليني يتجاوز 1.34 دولار لأول مرة منذ سبتمبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).