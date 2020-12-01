2020/12/01 | 16:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، أن التعديل النيابي على قانون جرائم المعلوماتية يصب في مصلحة المواطن.

الكعبي قال خلال ترؤسه جلسة نقاشية تحت عنوان جرائم المعلوماتية بين النص الحكومي والتعديلات النيابية، بمشاركة أعضاء بالبرلمان ووزارات وجهات أمنية وإعلامية، قال ان مشروع القانون بتعديله النيابي المقترح، سيشّرع لحماية أمن المواطن والحفاظ على خصوصيته وتأمين معلوماته الالكترونية بعيدا عن المخاطر من اية جهة كانت، مضيفا ان تشريع هذا القانون بات ضرورة ملحة لحماية المواطن والدولة في آن واحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي: التعديل النيابي على قانون الجرائم المعلوماتية يصب في مصلحة المواطن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي: التعديل النيابي على قانون الجرائم المعلوماتية يصب في مصلحة المواطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).